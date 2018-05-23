В Кабмине запретили импорт российского шифера

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

23 мая на заседании Кабинета министров Украины было достигнуто решение о запрете ввоза на территорию Украины листов асбестоцементных гофрированных. В частности, был запрещен импорт смеси нитрата аммония с карбонатом кальция с содержанием азота не более 28%, которую изготавливают в Российской Федерации.

В Минэкономразвития пояснили, что решение принято в связи с агрессивную политику в сторону Украины со стороны правительства России.

Чиновники руководствовались решением Межведомственной комиссии по международной торговле и Правительственного комитета по вопросам экономической, финансовой и правовой политики.

Как считают в ведомстве, такой запрет повысит уровень украинских изготовителей, сбережет рабочие места, снизит социальное напряжение, поднимет начисления в бюджет от налогообложения уровня собственного изготовления. Постановление вступает в силу спустя десять дней со дня его опубликования.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", предприятия, размещенные в Украине, на протяжении периода с января по апрель 2018 года увеличили экспорт электроэнергии на 33,5%, до 109,3 млн долл. в финансовом эквиваленте.