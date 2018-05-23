США предлагает ЕС сократить объемы экспорта стали и алюминия

Отмечается, что Вашингтон направил Брюсселю несколько предложений. В одном из них, европейским поставщикам алюминия и стали в США, предлагают установить квоту, составляющую 90 процентов от их экспорта данной продукции.

Кроме того, предлагается ввести тарифы на металлы. Известно, что оно также приведет к сокращению поставок алюминия и стали из ЕС в США на 10 процентов.

В свою очередь, в ЕС расценивают возможное введение квоты в размере 90% от экспорта, как незаконный шаг.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина в течении двух месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 подняла экспорт электроэнергии в страны Европейского Союза и Молдовы на 6,1%, то есть до 1,032 миллиарда кВт-час.