Первое заседание Нацинвестсовета состоится 25 мая, - Шимкив

Заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив заявил, что первое заседание Национального инвестиционного совета состоится в пятницу, 25 мая.
Об этом украинский политик сообщил на брифинге в Киеве, 23 мая.
Согласно его словам, заседание состоится в Мариинском дворце. Так, в собрании примут участие глава государства Петр Порошенко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, а также члены правительства и другие высокопоставленные лица.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал Указ №317/2017, который утверждает состав Национального инвестиционного совета. В работе Совета с правом совещательного голоса участвуют представители Американской торговой палаты в Украине и Европейской бизнес ассоциации.
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