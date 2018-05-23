Первое заседание Нацинвестсовета состоится 25 мая, - Шимкив

Об этом украинский политик сообщил на брифинге в Киеве, 23 мая.

Согласно его словам, заседание состоится в Мариинском дворце. Так, в собрании примут участие глава государства Петр Порошенко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, а также члены правительства и другие высокопоставленные лица.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал Указ №317/2017, который утверждает состав Национального инвестиционного совета. В работе Совета с правом совещательного голоса участвуют представители Американской торговой палаты в Украине и Европейской бизнес ассоциации.