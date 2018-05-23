Нацбанк в среду продолжил укреплять гривну

Национальный банк Украины по состоянию на среду, 23 мая 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2607,1164 грн;
100 евро - 3074,8331 грн;
10 российских рублей - 4,2558 грн.
При этом регулятор установил на 23 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1078.323583;
Серебро - 13.744764;
Платина - 741.329137;
Палладий - 822.674054.
Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 22 мая, 2018 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2608,3615 грн;
100 евро - 3067,1723 грн;
10 российских рублей - 4,1712 грн.
Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17%. Как пояснили в НБУ, в марте потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 13,2% в годовом измерении. В то же время инфляция была выше целей Национального банка, а базовая инфляция также оставалась значительной. Основной причиной высокой инфляции был дальнейший стремительный рост цен на продукты питания.
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