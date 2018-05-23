Нацбанк в среду продолжил укреплять гривну

100 долл - 2607,1164 грн;

100 евро - 3074,8331 грн;

10 российских рублей - 4,2558 грн.

При этом регулятор установил на 23 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1078.323583;

Серебро - 13.744764;

Платина - 741.329137;

Палладий - 822.674054.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 22 мая, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2608,3615 грн;

100 евро - 3067,1723 грн;

10 российских рублей - 4,1712 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17%. Как пояснили в НБУ, в марте потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 13,2% в годовом измерении. В то же время инфляция была выше целей Национального банка, а базовая инфляция также оставалась значительной. Основной причиной высокой инфляции был дальнейший стремительный рост цен на продукты питания.