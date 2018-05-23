Наличный доллар в среду сохранился на уровне 26,10 гривен

Наличный евро потерял копейку. Таким образом сегодня доллар продается по 26,10 гривен, а евро можно купить по до 30,95 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30 - 26,05, продажи 25,99 - 26,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8924, продажи - 26,1023 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,69 - 30,82, продажи - 30,76 - 31,98 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,4453, продажи - 30,9556 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,750-4,170, продажи - 4,000 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,677, продажи - 4,283 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 22 мая 2018 года, наличный доллар потерял пять копеек. Наличный евро опустился еще на шесть копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,10 гривен, в евро можно было купить по 30,96 гривен.