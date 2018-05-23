Металлурги Индии подняли уровень производства на 4,4 процента

На протяжении апреля текущего 2018 года индийским металлургическим компаниям удалось изготовить 8,59 млн тонн стали, в то время, когда в марте они выплавили 9,07 млн. тонн.
Об этом сообщает Business Standard со ссылкой на официальные данные.
Таким образом, путем официальных подсчетов, было выяснено, что в годовом исчислении объемы производства увеличились к 4,4%.
На часть металлургических компаний SAIL, Rashtriya Ispat Nigam, Tata Steel, Essar Steel, JSW Steel и Jindal Steel в общем уровень выплавки составил 5,01 млн тонн стали. Это на 6,7% больше сравнительно с апрелем прошлого 2017 года.
Производство горячекатаного проката увеличилось с 5,38 млн тонн в апреле 2017 года до 5,8 млн тонн в текущем году. Часть главных металлургических предприятий в данном объеме - 4,83 млн тонн.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", металлургические компании Турции на протяжении марта увеличили уровень импорт слябов на 73,7% на годовой основе.
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