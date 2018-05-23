12:52 23.05.2018 | Экономика | Новости
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Металлурги Индии подняли уровень производства на 4,4 процента

На протяжении апреля текущего 2018 года индийским металлургическим компаниям удалось изготовить 8,59 млн тонн стали, в то время, когда в марте они выплавили 9,07 млн. тонн. 
 

Металлурги Индии подняли уровень производства на 4,4 процента

Об этом сообщает Business Standard со ссылкой на официальные данные. 

Таким образом, путем официальных подсчетов, было выяснено, что в годовом исчислении объемы производства увеличились к 4,4%.

На часть металлургических компаний SAIL, Rashtriya Ispat Nigam, Tata Steel, Essar Steel, JSW Steel и Jindal Steel в общем уровень выплавки составил 5,01 млн тонн стали. Это на 6,7% больше сравнительно с апрелем прошлого 2017 года.

Производство горячекатаного проката увеличилось с 5,38 млн тонн в апреле 2017 года до 5,8 млн тонн в текущем году. Часть главных металлургических предприятий в данном объеме - 4,83 млн тонн. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", металлургические компании Турции на протяжении марта увеличили уровень импорт слябов на 73,7% на годовой основе.


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