Кабмин одобрил шахтам гарантии по кредитам на 1 млрд гривен

Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Отмечается, что нардепы учли предложение Минэнерго предоставить в текущем 2018 году государственные гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств. В частности, кредит выделят шахте "Торецкуголь" на сумму 21,15 млн гривен на переоснащение лавы и "Селидовуголь" на сумму 278 млн гривен на техническое переоснащение лавы.

Кроме того, будут предоставлены кредиту на 112 млн гривен для шахты "Видродження" и 228 млн гривен для шахты "Степная" ГП "Львовуголь". Также шахте им. Сургая предоставляются гарантии по кредиту на 139 млн гривен и на 276 млн гривен для шахты "Горская" ГП "Первомайскуголь".

К слову, такие государственные гарантии предоставляются для обеспечения выполнения 80 процентов обязательств заемщика.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на днях посетила закрытую историческую шахту в городе Бунге Донецкой области "Юнком", которую боевики планируют затопить, что приведет к радиоактивному загрязнению подземных вод.