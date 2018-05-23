Кабмин намерен запретить импорт шифера из России

Об этом сообщается на сайте правительства.

В правительственном постановлении разъяснили, что из-за внутреннее производства украинского шифера начинает расти, поэтому производственные мощности украинских предприятий способны полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка Украины.

Учитывая то, что мощности российских предприятий по производству шифера в 5,6 раза превышают объемы внутренних потребностей Украины, существует риск увеличения импорта шифера из России в Украину.

Главной целью принятия документа является обеспечение национальной безопасности Украины в ответ на продолжение РФ торговых запретов и ограничений в отношении украинского государства и поддержка отечественного производства.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", предприятия, размещенные в Украине, на протяжении периода с января по апрель 2018 года увеличили экспорт электроэнергии на 33,5%, до 109,3 млн долл. в финансовом эквиваленте.