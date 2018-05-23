12:15 23.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100194795:Polishuk

Гройсман пообещал публиковать информацию о компании за некачественное строительство дорог

Информация о тех компаниях, которые некачественно строят дороги будет обнародована.

Гройсман пообещал публиковать информацию о компании за некачественное строительство дорог

Правительство будет обращаться в милицию для привлечения к ответственности таких компаний. Об этом в среду, 23 мая, во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он также отметил, что если сделал где-то и не доделал, должны доработать и сдать объект в эксплуатацию в соответствии со всеми строительными нормами. Если мы видели злоупотребления, то должен нести за это ответственность, и эта информация будет публичной.

Я это подчеркиваю, что информация о тех компании, которые делают и позволяют себе делать с отклонением от норм их названия будут абсолютно публичными, - подчеркнул глава правительства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман пообщел полное восстановление дорожного хозяйства через 5-10 лет.


Поделиться
Читайте также:
 
Почему Россия так нервничает из-за визового статуса Романа Абрамовича? Гройсман прибыл в Раду для обсуждения вопроса антикоррупционного суда Эксклюзив: "Инфляция снижается. В 2019 г. показатель будет не выше 5-6%", - Фурман В центре Киева сдулся мяч Лиги чемпионов - ФОТО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив