Гройсман пообещал публиковать информацию о компании за некачественное строительство дорог

Правительство будет обращаться в милицию для привлечения к ответственности таких компаний. Об этом в среду, 23 мая, во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он также отметил, что если сделал где-то и не доделал, должны доработать и сдать объект в эксплуатацию в соответствии со всеми строительными нормами. Если мы видели злоупотребления, то должен нести за это ответственность, и эта информация будет публичной.

Я это подчеркиваю, что информация о тех компании, которые делают и позволяют себе делать с отклонением от норм их названия будут абсолютно публичными, - подчеркнул глава правительства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман пообщел полное восстановление дорожного хозяйства через 5-10 лет.