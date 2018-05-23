Экономика Украины демонстрирует рост девятый кварталов подряд, - Порошенко

На сегодняшний день рост составляет 2,1, 2,5, а в первом квартале 2018 года украинская экономика растет уже 3,1%. Об этом в среду, 23 мая, во время своего рабочего визита в Николаев заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, сделаны огромные шаги по увеличению как минимальной, так и средней зарплаты. Украинцы не должны ехать заграницу, а зарабатывать "достойные деньги" в Украине.

Это принципиальная позиция. Здесь, дома можно зарабатывать достойные деньги. И это есть моя политика как президента - решительное поднятия зарплат и пенсий, - заявил глава государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщал, что рост валового внутреннего продукта Украины должен ускориться в 1,5-2 раза.