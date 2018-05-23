Джонсон заявил о поддержке украинской стороны Великобританией по поводу "Северного потока-2"

Об этом сообщает The Guardian.

Джонсон заявил, что такой экономический проект может оставить европейских пользователей энергии в весомой степени зависимыми от негативной политики Российской Федерации.

Министр иностранных дел отправил письмо к некоторым британским парламентариям. В нем он сообщил, что правильным решением будет признать спорность этого трубопровода по всей Европе, поскольку евроатлантическое единство есть самым мощным инструментом в борьбе со зловредной политикой.

В письме отмечено, что энергетическую безопасность следует контролировать четкими правилами, которые снижают способность любого отдельного поставщика осуществлять монополистическое правление. По его мнению, ЕС имеет право запрашивать внедрение поправок в директивы Евросоюза, чтобы обеспечить конкретную норму в сторону газовых коннекторов. Это поставит перед Германией требование о возможности применения трубопроводов не только для российского газа.

Не смотря на то, что Джонсон в своем обращении специально не призывает прекратить проект трубопровода, он утверждает, что Великобритания остается приверженной своей поддержке Украины в этой ситуации.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", " Северный поток-2" существенно влияет на благосостояние европейских потребителей, которые пребывают в полной зависимости от российского решения о применении украинской системы транзитного газопровода.