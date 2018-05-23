Аналитики прогнозируют снижение курса доллара на ближайшую неделю

На минувшей неделе, с прошлой среды, курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка снизился на 0,4-0,5%. В ближайшее время доллар остается в "боковике", в диапазоне 25,9-26,4 грн,

Такое мнение в среду, 23 мая, в комментарии журналистам высказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. По его словам, с прошлой среды официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,21 гривен и составил 26,07 гривен, что 0,5% ниже предыдущей недели.

Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, за это же время снизился с 26,21 гривен до 26,08 гривен, или на те же 0,5%. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 25,96/26,21 до 25,86/26,11. Таким образом, и покупка, и продажа снизились на 0,4%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,9% до 1,0%, - пояснил эксперт.

В то же время аналитик прогнозирует на ближайшую неделю снижения курса доллара. Безналичный доллар будет торговаться через неделю вблизи 26,0 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,8/26,0 гривен, - заверили в Альпари.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 23 мая 2018 года, наличный доллар не изменился и сохранился на прежнем уровне. Наличный евро потерял копейку. Таким образом сегодня доллар продается по 26,10 гривен, а евро можно купить по до 30,95 гривен.