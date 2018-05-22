Всемирный банк признал эффективность реформ - НБУ

Представители банка и управленцы Национального банка Украины обсудили дальнейшие шаги Национального банка и Министерства финансов касательно развития банковской системы Украины. Как сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook в понедельник, 21 мая, в рамках турне по Восточной Европе в Украину приехали десять исполнительных директоров Всемирного банка.

Они провели серию встреч с украинскими чиновниками и обсудили дальнейшее сотрудничество. Стороны также говорили о решении проблем неработающих активов, а также сокращение высокой доли государственных банков в банковской системе Украины.

В свою очередь представители украинского центробанка подчеркнули необходимость дальнейших законодательных изменений. Речь идет о принятие Верховной Радой законов о возобновлении кредитования, об усовершенствовании функционирования финансового сектора в Украине, а также о регистрации и последующее одобрение уже разработанного законопроекта о компании по управлению активами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году с 3% до 3,5%, в 2019 году - с 3% до 4%. Согласно информации ведомства, для стабильного роста экономики и дальнейшего сотрудничества с банком необходимо украинской стране провести ряд социальных услуг.