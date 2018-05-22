В Украине могут изменится правила валютного регулирования

Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что после принятия закона при проведении валютных операций украинцам будет разрешена покупка акций иностранных компаний, открытие счетов в банках других стран без лицензии НБУ.

То есть, реципиентам не нужно представлять большой пакет документов и ждать несколько недель, рискуя, что Нацбанк их не утвердит.

Кроме того, как физлицам, так и юрлицам не нужно будет регистрировать в НБУ привлеченные из-за рубежа кредиты. И остается всего два типа лицензий на операции с валютой: банковская (в том числе валютная) — для банков и валютная — для небанковских учреждений (обменные пункты).

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Верховная Рада Украины поддержала президентский законопроект №8152 "О валюте". Документ предполагает установление режима валютного регулирования и предусматривает свободное проведение валютных операций их субъектами.