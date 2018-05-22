В Америке утвердили пошлины на вьетнамский прокат

Об этом сообщает Reuters.

По мнению специалистов американского департамента в Китае таким путем избегают уплату введенных против его изготовителей тарифов.

Принятое решение осимволизировало победу металлургов США, которые для поставок китайской стали из других стран победили антидемпинговые и анти-субсидиарные пошлины против китайской стали в 2015 и 2016 годах.

В департамент отправили жалобу американские изготовители ArcelorMittal USA, Nucor Corp, AK Steel Holdings Corp и US Steel Cor. Они заявили, что китайские производители запустили производство поставок стали в Америку через Вьетнам сразу после введения пошлин.

Американская таможня будет взымать антидемпинговые пошлины в объеме199,76 процента и компенсационные пошлины в объеме 256,44% от ввоза холоднокатаной и горячекатаной стали. Берется во внимание именно изготовленная во Вьетнаме сталь, с применением заготовок китайского происхождения. В Министерстве торговли США заявляют, что на коррозионностойкую сталь из Вьетнама накладываются антидемпинговые пошлины в объеме 199,43 процента и пошлинами на субсидирование в объеме 39,05 процента.

Новые тарифы будут сниматься, приплюсовываясь к 25-процентной ввозной пошлине стали, введенной администрацией главы США Дональда Трампа 8 марта 2018 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Европейском союзе с 20 июня 2018 года вероятно утвердят пошлину в 25% на плоский и сортовой прокат из углеродистой или легированной стали, произведенной металлургическими американскими компаниями США, а также пошлину в десять процентов на алюминий.