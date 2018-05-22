13:10 22.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100194687:labazovych

Цена нефти вырастет до 100 долларов за баррель - ВИДЕО

Цены на нефть могут вырасти до 100 долларов за баррель в 2019 году — такое заявление сделали эксперты "Bank of America", объяснив свой прогноз ситуацией вокруг Ирана. 

Цена нефти вырастет до 100 долларов за баррель - ВИДЕО

К слову, стоимость бочки марки Brent уже достигла максимума за последние 3 с половиной года — а именно почти 80 долларов. Гость студии — Сергей Дяченко — председатель Бюро комплексного анализа и прогноза — расскажет чего ожидать дальше и по какой цене будет продаваться бензин.


Поделиться
Читайте также:
 
СБУ задержала четырех телефонных террористов в Днепропетровской области Пограничники готовы к провождению финала ЛЧ в Киеве Марадона возглавил правление брестского "Динамо" Кенсингтонский дворец обнародовал фото с королевской свадьбы - ФОТО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив