Цена нефти вырастет до 100 долларов за баррель - ВИДЕО

К слову, стоимость бочки марки Brent уже достигла максимума за последние 3 с половиной года — а именно почти 80 долларов. Гость студии — Сергей Дяченко — председатель Бюро комплексного анализа и прогноза — расскажет чего ожидать дальше и по какой цене будет продаваться бензин.