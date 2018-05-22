10:58 22.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Мининфине обнародовали приказ о повышении стоимости проезда в украинских поездах

Компания Укрзализниця намерена с первого октября 2018 года повысить стоимости тарифов украинской железной дороги.

В Мининфине обнародовали приказ о повышении стоимости проезда в украинских поездах

Осенью к стоимости проезда пассажиров в общих, плацкартных, купейных вагонах с 4-местными купе и мягких вагонах с 2-местными купе поездов внутреннего сообщения будет применяется индексация в размере 1,12. Таким образом цена на билеты в вагонах всех типов повысится на 12 процентов.

Стоимость билета и плацкарты определяется путем умножения тарифа на коэффициент индексации по календарным периодам.

Соответствующие изменения предусмотрены приказом Мининфраструктуры от 20 апреля № 184, который вступит в силу со дня официального опубликования.

Кроме того, согласно документу также повышается стоимость перевозки грузобагажа в специальных вагонах. Стоимость перевозки вагонов пассажирского парка, независимо от формы собственности, в пустом состоянии устанавливается в размере 5,48 грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на сайте мэрии начали официальное обсуждение проекта утверждения повышения проездных тарифов на перемещение в городском транспорте Киева. Люди возмущены, что цену проезда в столице планируют поднять с пяти до восьми гривен с 14 июля 2018 года. 


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