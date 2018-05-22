Наличный доллар во вторник потерял пять копеек

Наличный евро опустился еще на шесть копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по до 26,10 гривен, в евро можно купить по 30,96 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,00 - 25,98, продажи 26,00 - 26,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8710, продажи - 26,1016 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,72 - 30,82, продажи - 30,79 - 31,30 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,4310, продажи - 30,9684 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,750-4,152, продажи - 4,000 - 4,600 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,661, продажи - 4,239 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 21 мая 2018 года, наличный доллар потерял четыре копейки. Наличный евро понизился на 14 копеек. Таким образом, вчера доллар можно было купить по 26,15 гривен, а евро продавался купить 31,02 гривен.