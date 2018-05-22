11:19 22.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар во вторник потерял пять копеек

В обменных пунктах Украины во вторник, 22 мая 2018 года, наличный доллар потерял пять копеек.

Наличный доллар во вторник потерял пять копеек

Наличный евро опустился еще на шесть копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по до 26,10 гривен, в евро можно купить по 30,96 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,00 - 25,98, продажи 26,00 - 26,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8710, продажи - 26,1016 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,72 - 30,82, продажи - 30,79 - 31,30 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,4310, продажи - 30,9684 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,750-4,152, продажи - 4,000 - 4,600 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,661, продажи - 4,239 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 21 мая 2018 года, наличный доллар потерял четыре копейки. Наличный евро понизился на 14 копеек. Таким образом, вчера доллар можно было купить по 26,15 гривен, а евро продавался купить 31,02 гривен.


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