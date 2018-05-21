В Украине определили среднюю стоимость мяса, молока и хлеба

Об этом сообщает пресс-служба Госстатистики.

С апреля 2018 года, по сравнению с предыдущим месяцем мартом, средняя цена молока в государстве поднялась до 15,07 грн за литр товара. Хлеб в основном повысился в стоимости на 0,7%. В январе один кг хлеба на рынках страны обходился в 11,6 грн (около 5,6 грн за буханку).

Цены на украинское мясо также не стоят на месте. Но поднялась в цене среди всех видов мяса только свинина - на 5,6%, то есть до 69,3 грн за один кг. Хотя, говядина упала в стоимости на 0,3%, а курятина теперь стоит на 0,08% меньше.

По результатам апреля свинина заняла первое место по дороговизне мясной продукции сравнительно с курятиной и говядиной. В прошлом месяце украинцы могли купить один кг свинины в среднем по 69,3 грн, один кг говядины - по 68,7 грн, один кг курятины - по 42,4 грн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", индекс потребительских цен по стране в апреле в среднем вырос на 4,5 процента.