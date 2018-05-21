Украинское сало за год поднялось в цене на 71%

Об этом сообщает председатель Ассоциации Алексей Дорошенко в Facebook.

Вся мясная продукция на протяжении года поднялась в цене на 25%-71%. При этом больше всего в цене подскочило сало - на 71%. Свиное мясо обходится украинцам больше на 41%, а говядина - на 27%. Сравнительно с предыдущим 2017 годом свинина прибавила в стоимости 34 грн за килограмм, а сало - 29 грн.

По словам Дорошенко, по окончанию апреля килограмм говядины украинцам можно было приобрести в среднем за 125 грн, свинину - по 116 грн, филе курицы - по 91 грн, вареную колбасу - по 86 грн, сало - по 70 грн, а мясо бройлера - по 55 грн", - написал он. В случае общей цены "мясной корзины", то на конец апреля 2018 года она обходилась в 543 грн, в то время, когда год назад ее цена равнялась 402 грн. Таким образом, за год ее цена поднялась на 35%, или на 141 грн.

Специалисты выделяют несколько причин роста цен свинины и сала. Эксперты определяют эпидемию африканской чумы свиней одним из основным фактором. Из-за нее поднимается число импортируемой свинины и сала.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в 2018 году на среднюю зарплату гражданина Украины выйдет купить сала на треть меньше, чем в 2017 году.