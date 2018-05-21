12:16 21.05.2018 | Экономика | Новости
100194578:test

США и Китай временно прекратили торговую войну

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки в данный момент заморозило утверждение взаимных пошлин с Китаем. Во время деловых обсуждений, правительство Китая приняло решение сократить пошлины на большую часть американской продукции.

 

США и Китай временно прекратили торговую войну

Об этом сообщает министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу Fox News.

По его словам взаимоотношения двух стран коснулось весьма значительного роста, их договоренность соответствовала общим принципам. В данный момент руководство двух государств дошли до взаимного мнения о необходимости приостановить ввод пошлин в тот период, когда страны планируют внедрить общие принципы в реальность.

17 и 18 мая 2018 года в Вашингтоне были проведены консультации с участием американской и китайской торговых делегаций. В результате этих мероприятий, было решено реализовать меры по сокращению торговой нехватки со стороны США и предоставление американской продукции к доступу на рынки Китая.

Вице-премьер Госсовета Лю Хэ заявил, что США и КНР приняли взаимное решение заморозить торговое противостояние и прекратить внедрять друг против друга торговые пошлины.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ"Китай значительно увеличит объем товаров и услуг, которые он будет готов покупать у США.


Поделиться
Читайте также:
 
Основным вопросом пленарной недели парламента является создание антикоррупционного суда, - Парубий В Луганской области взорвали мост – ФОТО Меркель и Путин не замалчивают своих разногласий: их отношения выдерживают и честность Эксклюзив: Для создания своего бренда одного творчества недостаточно, - Нечипоренко
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив