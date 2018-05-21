США и Китай временно прекратили торговую войну

Об этом сообщает министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу Fox News.

По его словам взаимоотношения двух стран коснулось весьма значительного роста, их договоренность соответствовала общим принципам. В данный момент руководство двух государств дошли до взаимного мнения о необходимости приостановить ввод пошлин в тот период, когда страны планируют внедрить общие принципы в реальность.

17 и 18 мая 2018 года в Вашингтоне были проведены консультации с участием американской и китайской торговых делегаций. В результате этих мероприятий, было решено реализовать меры по сокращению торговой нехватки со стороны США и предоставление американской продукции к доступу на рынки Китая.

Вице-премьер Госсовета Лю Хэ заявил, что США и КНР приняли взаимное решение заморозить торговое противостояние и прекратить внедрять друг против друга торговые пошлины.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Китай значительно увеличит объем товаров и услуг, которые он будет готов покупать у США.