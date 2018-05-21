17:16 21.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Потребители газа в ЕС зависят от российского решения о транзите через Украину - ЕК

"Северный поток-2" существенно влияет на благосостояние европейских потребителей, которые пребывают в полной зависимости от российского решения о применении украинской системы транзитного газопровода.

Потребители газа в ЕС зависят от российского решения о транзите через Украину - ЕК

Об этом сообщается в выводах общего исследования британской аудиторско-консалтинговой компании "Ernst & Young" и Регионального центра исследований энергетической политики по заказу Европейской Комиссии

В результатах сказано, что после сооружения "Северного Потока - 2", на благосостояние потребителей Евросоюза влияет одностороннее решения России о том, каким образом применять украинскую систему транзитных трубопроводов.

Реформа тарифов на газ может послужить одним из вероятных сценариев по ликвидации резкого расхождения стоимости. Ценовую разницу должен создать "Северный Поток-2" между Северо-Западом, Центральной и Юго-Восточной Европой.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент США Донкальд Трамп давит на Германию, требуя "поставить на тормоз" крупную газовую сделку с Россией и этой ценой избежать трансатлантической торговой войны.


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