Порошенко рассказал, когда повысят минималку в Украине

Об этом он рассказал во время визита в Хмельницкий.

Как утверждает глава правительства, средняя зарплата в стране сейчас приближается к девяти тысячам гривен.

"Надо делать решительные шаги, обеспечивая рост заработной платы. В прошлом году приняли решение о повышении зарплаты до 3,2 тысяч гривен - вдвое, затем - 3,7 тысяч", - подчеркнул президент.

Известно, что украинский президент поставил перед собой задачу выйти на увеличенный размер минимальной зарплаты до четырех тысяч грн. до конца года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Владимир Гройсман обещает дальнейшее автоматическое повышение пенсий.По словам премьера, недавно стартовавшая пенсионная реформа сейчас находится на первых этапах внедрения, и впереди планируется автоматическое повышение пенсий. Однако, это будет зависеть от возможностей экономики.