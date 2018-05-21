Омелян раскритиковал местные власти в затягивании ремонта дорог

Об этом передают местные СМИ.

По словам министра, около 35 процентов средств из Дорожного фонда были переданы в ряд областей, однако в некоторых местных бюджетах деньги не используются соответственно.

Кроме того, Омелян пообещал в ближайшее время провести совместный брифинг с и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомиром Новаком относительно реального состояния использования средств на ремонт дорог и назвать области, которые тормозят процесс восстановления дорог и инфраструктуры.

Ранее министерством было принято решение направить дополнительный один млрд грн на ремонт и эксплуатацию украинских дорог.

Так, в текущем 2018 году 35 процентов государственного дорожного фонда в объеме 11,53 млрд грн направлено в областные государственные администрации и город Киев, местные органы самоуправления станут распорядителями этих средств для строительства и ремонта местных дорог.

Еще 60 процентов дорожного фонда в объеме 19,56 млрд грн будет направлено на дороги государственного значения. Кроме того, пять процентовгосударственного дорожного фонда будет направлено на меры безопасности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что строительство и капитальный ремонт дорог является одним из приоритетов государства, в том числе и в Днепропетровской области.