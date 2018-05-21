14:54 21.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефтегаз в июне намерен повысить цены на газ для потребителей

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" повысила на июнь цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета.

Нефтегаз в июне намерен повысить цены на газ для потребителей

Соответствующая информация опубликована на сайте "Нефтегаза".

Таким образом, стоимость "Нефтегаза" для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м за месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты, установлена на уровне 9 952,8 гривен тыс. куб. м.

В компании отметили, что цена выросла на 8,5-8,9% в связи с повышением цен на европейском газовом рынке.

За последний месяц оптовые цены на газ на европейском рынке увеличились на 8-12%. Соответственно, компания также вынуждена поднять цены для наших коммерческих потребителей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Государственный департамент США просит украинские власти пересмотреть тарифы на газ для населения. После встречи госсекретаря США Джона Салливана с главой МИД Украины Павлом Климкиным журналистам удалось узначть, что американский представитель просил Киев в срочном порядке ускорить процедуру создание Антикоррупционного суда и пересмотра цен на газ для населения


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