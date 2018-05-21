Нефть Brent торгуется выше 79 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 08:11 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 79,11 долларов за баррель. В свою очередь это на 0,51% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно недавно полученным сведениям, стоимость июльского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне снижалась до 78,51 доллара за баррель. Июньский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подешевел до 71,42 доллара за баррель. В качестве негативных факторов для рынка выступили повышение объема добычи в США.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в мире наблюдается ситуация уменьшение добычи нефти в коммерческих целях, что дает возможность организации ОПЕК проводить программу по сокращению добычи сырья. Аль-Мазруи заверил, что ОАЭ полностью выполняют условия соглашения. Соглашение предусматривает сокращение добычи "черного золота" до 1,8 млн баррелей в сутки, что было оговорено еще в 2016 году и продлено на 2017 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.