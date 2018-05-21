Нацбанк на понедельник укрепил гривну

100 долл - 2620,8170 грн;

100 евро - 3088,3708 грн;

10 российских рублей - 4,2065 грн.

При этом регулятор установил на 21 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1085.198602;

Серебро - 13.686539;

Платина - 752.738922;

Палладий - 831.043954.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 18 мая, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2618,8814 грн;

100 евро - 3091,5895 грн;

10 российских рублей - 4,2362 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17%. Как пояснили в НБУ, в марте потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 13,2% в годовом измерении. В то же время инфляция была выше целей Национального банка, а базовая инфляция также оставалась значительной. Основной причиной высокой инфляции был дальнейший стремительный рост цен на продукты питания.