Наличный доллар в понедельник упал до 26,15 гривн

Наличный евро понизился на 14 копеек. Таким образом, сегодня доллар можно было купить по 26,15 гривен, а евро можно купить 31,02 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30 - 26,03, продажи 26,04 - 26,40 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9349, продажи - 26,1548 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,65 - 30,80, продажи - 30,80 - 31,60 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,4880, продажи - 31,0293 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000-4,130, продажи - 4,140 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,646, продажи - 4,280 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 18 мая 2018 года, наличный доллар потерял две копейки. Наличный евро понизился на пять копеек. Таким образом, доллар продавался по 26,19 гривен, а евро можно было купить по 31,16 гривен.