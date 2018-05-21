12:33 21.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Мексика вошла в ТОП-5 поставщиков автомобилей в Украину

За первый квартал 2018 года в Украину было всего импортировано 51,2 тыс. автомобилей. Это на 31% больше, если сравнивать с таким же периодом минувшего 2017 года.

Мексика вошла в ТОП-5 поставщиков автомобилей в Украину

Об этом сообщают в ассоциации "Укравтопром".

Такой уровень закупки транспортных средств стоили для Украины 665,7 млн долл. Самую высокую часть в автоввозе заняли легковые машины, которых было скуплено 41,5 тыс. Прирост ввоза легковых автомобилей равнялся 43% к первому кварталу 2017 года, а их общая таможенная цена составила 459,3 млн долл.

57% импортированных с января по март 2018 года легковых транспортных средств были с пробегом. На их сбыте заграничные автовладельцы смогли получить прибыль в объеме более 128 млн долл.

Самым масштабным поставщиком легковых автомобилей в страну стала Германия, из которой в Украину поставили 8120 единиц товара на 81,3 млн долл. Главную нишу в этом числе заняли автомобили, которые уже были в эксплуатации - 7,1 тыс.

Из Америки за три месяца ввезли 4843 легковых авто, на 58,5 млн долл., превышающее большинство из которых (4,1 тыс.) - авто с пробегом. Третье место по уровню экспорта в Украину легкового автотранспорта стала Япония со сбытом 3891 авто, на 67,6 млн долл. Хотя две трети японского импорта заняли новые автомобили.

На четвертое место встала Франция с показателем в 3838 легковых машин, которые стоили 17,3 млн долл. Более 93% французский продаж данного товара был в использовании ранее. Замыкает список пяти главных импортеров Мексика, из которой в Украину продали 2533 легковых машин, оцененных таможней на 19,7 млн долл. Большая часть мексиканского товара, 63%, были машины с нулевым пробегом.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в  Мексике на одной из штатных трасс столкнулось 50 легковых и грузовых автомобилей.


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