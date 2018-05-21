09:58 21.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман анонсировал автоматическое повышение пенсий

Премьер-министр Владимир Гройсман обещает дальнейшее автоматическое повышение пенсий. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров.

Гройсман анонсировал автоматическое повышение пенсий

По словам премьера, недавно стартовавшая пенсионная реформа сейчас находится на первых этапах внедрения, и впереди планируется автоматическое повышение пенсий. Однако, это будет зависеть от возможностей экономики.

Гройсман отметил, что с прошлой осени повышенные пенсии выплачивают более девяти млн пенсионеров. С апреля, текущего 2018 года пенсии повышены военным пенсионерам.

Также он согласился, что на данный момент есть много вызовов, в частности рост цен.

"Но для сдерживания цен надо инвестировать в экономику, развитие промышленности - для формирования предложения товаров и услуг на рынке. И мы такие программы вводим. А все, что заработает экономика, мы будем реинвестировать в рост благосостояния людей", - добавил Гройсман.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Кабинет министров Украины рассматривает вопрос о повышении пенсий бывшим колхозникам, которые имели стаж, но выплаты были копеечные.


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