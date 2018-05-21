Экономика Украины растет уже девять кварталов подряд

Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что внутренний валовый продукт Украины растет уже девять кварталов подряд.
Соответствующие заявление украинский министр сделал во время Согласительного совета в Верховной Раде, 21 мая.
По оперативной оценке Госстата, в первом квартале 2018 года ВВП вырос на 3,1% по сравнению с первым кварталом 2017 года и на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом.
"Главное – это 471 миллиард изготовленной продукции в год дополнительно. Следовательно, это инвестиции, доверие международных партнеров к Украине", – отметил Кубив.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине реальный валовой внутренний продукт в первом квартале текущего года по сравнению с первым кварталом 2017 года вырос на 3,1%.
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