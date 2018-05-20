10:39 20.05.2018 | Политика | Новости
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Китай наращивает импорт американских товаров

Китай значительно увеличит объем товаров и услуг, которые он будет готов покупать у США. Об этом передает ABC News.

Китай наращивает импорт американских товаров

Так, в ходе встречи китайских представителей в стенах Белого дома с Дональдом Трампом, было решено начать процесс взаимного прекращение торгово-экономического противостояния в регионе АТР. Пекин готов идти на уступки американским властям, но при условии смягчение протекционистской политики Вашингтона.

В свою очередь, Вашингтон попросил китайские власти наладить правовое поле в отношении интеллектуальной собственности и патентного права.

Страны договорились о "значительном увеличении" экспорта сельскохозяйственной продукции и энергоносителей и об активизации усилий по расширению торговли промышленными товарами и услугами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно китайские власти раскритиковали протекционистскую политику Вашингтона в отношении китайской продукции


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