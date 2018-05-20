12:58 20.05.2018 | Политика | Новости
100194499:roman

ЕС готов выделить очередной транш для реализации очередных реформ в Греции

ЕС и власти Греции достигли соглашения для завершения еще одного пакета реформ для получения очередного финансового транша. Об этом передает Deutsche Welle.

ЕС готов выделить очередной транш для реализации очередных реформ в Греции

Сообщается, что готовый проект соглашения будет представлен 24 мая 2018 представителям Еврогруппы, которая будет принимать окончательное решение по определению предоставляемой Афинам суммы. Это будет уже четвертый транш для страны за последние два года. Греческим властям будет дан месяц до 21 июня, чтобы согласовать предложенные условия ЕС, при выполнении которых страна сможет получить макрофинансовую помощь.

Напомним, что в конце января 2018 министры финансов стран еврозоны одобрили выделение Греции 6,7 миллиарда для проведения институциональных реформ. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно стабилизационный фонд Европы принял решение о начислении  Греции очередного транша материальной помощи суммой 6,7 миллиарда евро, объяснив это решение тем, что руководство Греции исполнило конкретные реформы и приняло соответствующие меры экономии. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Йемене в руки военных попал главарь террористической организации "Исламское государство" Германия призывает Украину не игнорировать переговорный процесс с Россией Жизнь турецкого президента находится под угрозой покушения На Сумщине мужчина устроил гонку с полицейскими - ФОТО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив