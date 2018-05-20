ЕС готов выделить очередной транш для реализации очередных реформ в Греции

Сообщается, что готовый проект соглашения будет представлен 24 мая 2018 представителям Еврогруппы, которая будет принимать окончательное решение по определению предоставляемой Афинам суммы. Это будет уже четвертый транш для страны за последние два года. Греческим властям будет дан месяц до 21 июня, чтобы согласовать предложенные условия ЕС, при выполнении которых страна сможет получить макрофинансовую помощь.

Напомним, что в конце января 2018 министры финансов стран еврозоны одобрили выделение Греции 6,7 миллиарда для проведения институциональных реформ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно стабилизационный фонд Европы принял решение о начислении Греции очередного транша материальной помощи суммой 6,7 миллиарда евро, объяснив это решение тем, что руководство Греции исполнило конкретные реформы и приняло соответствующие меры экономии.