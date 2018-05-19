15:41 19.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине опять выросли цены на основные продукты питания

Индекс потребительских цен по стране в апреле в среднем вырос на 4,5 процента. Об этом передает пресс-служба Минэкономразвития.

В Украине опять выросли цены на основные продукты питания

Причинами очередного скачка цен в министерстве объясняют целым комплексов сезонных, экономических и монетарных факторов. К примеру, влияние сезонности как на продовольственном (овощная продукция), так и непродовольственном рынке (одежда и обувь) стали катализаторами роста цен на материальные товары в этих сферах производства.

Вместе с тем, подорожание продуктов питания несколько компенсировалось удешевлением горюче-смазочных материалов, цены на топливо по-прежнему остаются стабильно высокими. В I полугодии 2018 года сотрудники ведомства спрогнозировали постепенное снижение цен и темпов потребительской инфляции на фоне ее постепенного сближения с темпами роста цен производителей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине на протяжении последнего месяца, марта, зафиксировано падение цены на яйца, курятину и гречку. Одновременно с этим, некоторые продукты, такие как овощи и свинина, ощутимо для кошельков украинцев подорожали. 


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