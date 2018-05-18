В Кабмине планируют новый план развития шахт

Кабинет министров Украины для реализации задумки развития угледобывающей сферы страны продумывает дополнительные средства привлечения ресурсов на украинские шахты. Среди них планируются государственные гарантии для соответствующего финансирования сферы.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, ссылаясь на заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
Чиновник заявил, что ведется активная деятельность для привлечения государственной гарантии на модернизацию шахт.
По словам министра, при этом на украинских угольных предприятиях до сих пор присутствует коррупция. Для ее ликвидации Гройсман поставил задачу министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику отстранить всех "смотрящих" из шахт.
Гройсман добавил, что в частности утвердили решение, что 75% прибыли предприятий должны быть переданы сразу на выплату зарплаты шахтерам. Министр заверил, что будет и дальше производиться порядок.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в результате сильной грозы в Луганской области была полностью обесточена шахта Тошковская ГП Первомайскуголь, где находились 29 горняков.
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