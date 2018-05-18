12:33 18.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Суд подтвердил законность передачи Одесского НПЗ в управление ФГИ

Окружной административный суд города Киева оставил в силе распоряжение Кабинета министров Украины от 13 сентября 2017 года №632-р о передаче имущественных комплексов "Одесский НПЗ" и "Энергия и газ Украины" в управление Фонда государственного имущества Украины.

Суд подтвердил законность передачи Одесского НПЗ в управление ФГИ

Как сообщила в пятницу, 18 мая, пресс-служба Генеральной прокуратуры, суд учел доводы следователей ГПУ и удовлетворил исковые требования.

Напомним, в 2017 году Суворовский районный суд Одессы принял решение о специальной конфискации целостных имущественных комплексов Одесского НПЗ и "Энергия и газ Украины", принадлежащих группе "ВЕТЭК" Сергея Курченко. Позже это решение подтвердил и апелляционный суд.

Как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины в четверг, 10 мая, утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2018 год.

В перечень большой приватизации на 2018 год в частности вошли ПАО "Центрэнерго", ряд облэнерго и теплоэлектроцентралей, ПАО "Объединенная горно-химическая компания", угольная компания "Краснолиманская", "Азовмаш", "Турбоатом", "Электротяжмаш", "Сумыхимпром", Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, "Украгролизинг", ПАО "Агарный фонд" и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины.


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