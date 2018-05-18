Стоимость продуктов питания в Украине и Польше сравнили СМИ

Об этом сообщает numbeo.

Так, порцию белого хлеба в Польше покупают за 2,8 злотых (18 грн), в Украине - 8,5 грн. Килограмм сыра стоит для поляка 9,9 злотых (72 грн), для украинца - 64 грн. Картофель поляки скупают за 0,75 злотых (5,5 грн) за килограмм, украинцы - за 3,4 грн.

Яйца в Польше также обходятся больше в стоимости. Так, цена 12 яиц в Польше равняется 7,1 злотых (51,4 грн), в Украине - 27,3 грн. Фрукты, среди которых бананы и апельсины, в Украине отличаются не на много, хотя все равно дешевле. За один кг бананов в Украине платят 13,5 грн за один кг апельсинов - 13,8 грн. Цена одного кг бананов в Польше равняется 1,9 злотых (13,9 грн), один кг апельсинов 2,05 злотых (14,7 грн).

Ощутимо отличается стоимость мяса. За килограмм куриной грудки в Польше просят семь злотых (50 грн), в Украине - 35 грн. Цена говядины в Польше тоже больше, чем в Украине. Килограмм указанного вида мясной продукции поляку стоит 14,3 злотых (103 грн), украинцу - 51 грн.

Бралась в расчёт средняя стоимость социальных продуктов питания в Украине и Польше.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине в апреле основные цены на продукты питания в среднем повысились на семь процентов.