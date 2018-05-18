07:29 18.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко подписал указ о введении санкций против России

Президент Украины Петр Порошенко в четверг вечером, 17 мая, подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года о внедрении новых санкций в отношении России.

Порошенко подписал указ о введении санкций против России

Как сказано на сайте президента, указ вступает в силу с даты его публикации. В документе также указано, что контроль за выполнением решения СНБО Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Вместе с тем сегодня утром указ № 126/2018 уже опубликован и, таким, образом, он уже вступил в силу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду, 2 мая, ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, которые связаны с российской агрессией против Украины. Санкции СНБО синхронизируются с ограничительными мерами Минфина США против топ-чиновников РФ.


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