Порошенко подписал указ о введении санкций против России

Президент Украины Петр Порошенко в четверг вечером, 17 мая, подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года о внедрении новых санкций в отношении России.
Как сказано на сайте президента, указ вступает в силу с даты его публикации. В документе также указано, что контроль за выполнением решения СНБО Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Вместе с тем сегодня утром указ № 126/2018 уже опубликован и, таким, образом, он уже вступил в силу.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду, 2 мая, ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, которые связаны с российской агрессией против Украины. Санкции СНБО синхронизируются с ограничительными мерами Минфина США против топ-чиновников РФ.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов