Оман планирует инфестировать 260 млн долл. в изготовление курятины

Об этом сообщает Ассоциация птичников Украины.

По состоянию на сегодняшний день, Оман завозит из-за границы около 90% потребляемой в стране пищевой продукции. Генеральный директор Oman Food Investment Company (OFIC) Салех Аль Шанфари заявил, что этот уровень можно снизить посредством развития внутреннего производства.

Он добавил, что в районе Персидского залива проживает приблизительно 45 миллионов населения, но они изготавливают только десять процентов потребляемой пищевой продукции. Один из масштабнейших проектов OFIC – это реализация птицефабрики, которая будет размещаться поблизости от города Иври.

Аль Шанфари отметил, что это стратегический путь и большой проект, который планируется внедрить в сотрудничестве с предприятием Al Saffa Poultry и финансовыми инвесторами. По данной территории держится спрос на белое мясо, поэтому продумывается план, чтобы предоставить необходимый объем качественного белого мяса.

Проект будет стоить 260 млн долл. Планируется, что новая птицефабрика будет реализована в пользование в 2019 году.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в конце мая 2018 года набывает действия односторонний запрет Еврокомиссии для 25 бразильских птицефабрик, который компании не смогут обжаловать.