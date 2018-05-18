15:29 18.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть продолжает стремительно расти

Генеральный директор французской нефтяной компании Total Патрик Пуянне считает, что в ближайшие месяцы цена нефти может возрасти до 100 долларов за баррель.

Нефть продолжает стремительно расти

Об этом сообщает издание AFP.

По словам руководителя компании, на ситуацию с ценой на нефть влияет экономический кризис в Венесуэле, решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном и введение санкций против Ирана.

Кроме того, он подметил, что ОПЕК и Россия с начала прошлого года удерживали ограничения на добычу нефти для повышения цен.

"Я не удивлюсь, увидев 100 долларов за баррель в ближайшие месяцы", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", впервые с 2014 года стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Вrent превысили 79 долларов за баррель. Такая котировка прежде всего связана  с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове. 


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