Нефть продолжает стремительно расти

Об этом сообщает издание AFP.

По словам руководителя компании, на ситуацию с ценой на нефть влияет экономический кризис в Венесуэле, решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном и введение санкций против Ирана.

Кроме того, он подметил, что ОПЕК и Россия с начала прошлого года удерживали ограничения на добычу нефти для повышения цен.

"Я не удивлюсь, увидев 100 долларов за баррель в ближайшие месяцы", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", впервые с 2014 года стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Вrent превысили 79 долларов за баррель. Такая котировка прежде всего связана с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове.