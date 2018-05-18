Названы сроки перерасчета пенсий для украинцев

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, ссылаясь на заявление министра социальной политики Андрея Ревы.

Чиновник отметил, что в начале весны следующего года будет проводится второй этап реформы, во время которого надлежит перерассчитать пенсии. Действия будут проведены в соответствии с формулой, которую чиновники утвердили в парламенте.

Что касается военных пенсий, то в период с января по апрель 2018 года на начисление перечисленных военных пенсий было направлено 2,7 млрд грн. За это время пенсии получил 543491 военный пенсионер.

За текущий месяц май пенсии профинансированы на 48,4% от месячной потребности.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", наибольшую добавку к пенсиям получили те военнослужащие, которые были ликвидаторами аварии на ЧАЭС.