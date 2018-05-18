Наличный доллар в пятницу понизился до 26,19 гривен

Наличный евро понизился на пять копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,19 гривен, а евро можно купить по 31,16 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,35 - 26,05, продажи 26,08 - 26,40 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9780, продажи - 26,1916 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,86 - 31,02, продажи - 31,00 - 31,40 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,6284, продажи - 31,1662 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000-4,150, продажи - 4,150 - 4,500 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,767, продажи - 4,304 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 17 мая 2018 года, наличный доллар потерял копейку. Наличный евро понизился на десять копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,21 гривен, а евро можно было купить по 31,21 гривен за евро.