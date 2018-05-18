Местные дороги будут переданы на баланс областей, - Омелян

Это просьба многих Облгосадминистраций. Сейчас Кабинет министров готовит изменения в нормативные документы по дорогам территориального значения и в течение года они будут переданы на баланс областей.

Об этом в пятницу, 18 мая, во время заседания парламента заявила министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Вместе с тем премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что полное восстановление дорожного хозяйства состоится через десять лет. По его словам, объемы ремонта за последние четыре года выросли на порядок. Если в 2014 году отремонтировано всего 120 километров дорог, то в 2017-м - уже 2177 км. Если раньше ремонты проходили бессистемно, то сейчас они проводятся преимущественно по маршрутному принципу, что дает дополнительный стимул экономическому развитию целых регионов страны, - пояснил глава правительства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман заверил, что работы, которые будут проводить по ремонту украинских дорог в 2018 году, станут самыми масштабными за всю историю независимости государства.