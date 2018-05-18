Гройсман заверил, что "Турбоатом" полностью приватизирован не будет

Правительство планирует привлечь международного партнера с мировым именем в капитал компании, оставив около 51% акций завода в собственности государства. Об этом, как сообщае УРА-Информ, в пятницу, 18 мая, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

При этом глава правительства подтверди, что это уникальное предприятие, которое не может быть приватизировано. Я был на "Турбоатоме" и встречался с руководителем предприятия - прекрасное предприятие, стратегическое, важное, работающее.

Вместе с тем, по словам Гройсмана, предприятие на 100% находится в частном капитале, к сожалению. Но есть намерение правительства оставить 51% в собственности государства, это означает, что это будет государственная компания, - пояснил премьер, добавив, что международный партнер-совладелец компании будет выбран через международные торги. а.

Напомним, Кабинет министров Украины в четверг, 10 мая, утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2018 год.

В перечень большой приватизации на 2018 год в частности вошли ПАО "Центрэнерго", ряд облэнерго и теплоэлектроцентралей, ПАО "Объединенная горно-химическая компания", угольная компания "Краснолиманская", "Азовмаш", "Турбоатом", "Электротяжмаш", "Сумыхимпром", Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, "Украгролизинг", ПАО "Агарный фонд" и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины.