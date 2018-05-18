Евросоюз запустил механизм блокировки санкций США против Ирана

Соответствующее решение лидеров ЕС было принято вчера. Как сказано на сайте Еврокомиссии, согласно вчерашнему решению, ЕК сегодня предприняла шаги по сохранению интересов европейских компаний, который инвестиоруют в Иран, и продемонстрировала приверженность ЕС совместному всеобъемлющему плану действий - ядерной сделке.

В частности, запущен формальный процесс по активизации "блокирующего постановления", согласно которому компании ЕС защищены от последствий несоблюдения санкций США, а также позволяется Европейскому инвестиционному банку поддерживать инвестиции ЕС в Иран.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ядерной сделки с Ираном, после чего США ввели санкции против Ирана. Несмотря на выход США из сделки, страны ЕС намерены придерживаться ее условий.