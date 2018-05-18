Блокировка "Северного потока-2" не повысит продажи газа США, - министр ФРГ

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как подчеркнул глава ведомства Петер Альтмайер, американский сжиженный газ стоит дороже, чем газ, поступающий по трубопроводам. Поэтому, представительство ЕС должно гарантировать, что украинское государство продолжит получать нормальные тарифы на транзит газа даже после того, как трубопровод будет построен под Балтийским морем.

"США - наши друзья и партнеры, но мы хотим защищать наши общие ценности", - сказал германский министр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", накануне глава украинского правительства Владимир Гройсман, а также министр энергетики Украины Владимир Кистион провели переговоры с министром экономики и торговли Германии Петером Альтмайером. В частности, на встрече чиновники обсудили вопросы строительства Северного потока-2.