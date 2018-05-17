В МВФ заявили, что закон об Антикоррупционном суде критически важен для продвижения Украины по программе EFF

Сейчас необходим прогресс по ряду вопросов, чтобы можно было завершить четвертый пересмотр. Это касается и энергетического сектора, и фискальной политики, и принятия закона, который позволит учредить сильный и независимый Антикоррупционный суд. Последнее является критически важным. Об этом в четверг, 17 мая, во время традиционного брифинга в Вашингтоне заявил официальный представитель Фондпа Джерри Райс.

При этом он подчеркнул, что окончательная версия закона должна полностью соответствовать обязательствам Украины в рамках программы сотрудничества, а также рекомендациям Венецианской комиссии и Совета Европы.

Представитель МВФ также напомнил о необходимости приведения внутренних тарифов на газ до рыночного уровня, а также обеспечение защиты от такого повышения малообеспеченных и незащищенных слоев населения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украину приехала команда специалистов Международный валютный фонд с целью мониторинга состояния рынка управления активами. Миссией руководят профессионалы монетарной политики и рынков капитала фонда Эйя Холтинен и Ричард Стобо.