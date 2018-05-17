21:58 17.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В МВФ заявили, что закон об Антикоррупционном суде критически важен для продвижения Украины по программе EFF

Принятие закона об Антикоррупционном суде является критически важным требованием для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

В МВФ заявили, что закон об Антикоррупционном суде критически важен для продвижения Украины по программе EFF

Сейчас необходим прогресс по ряду вопросов, чтобы можно было завершить четвертый пересмотр. Это касается и энергетического сектора, и фискальной политики, и принятия закона, который позволит учредить сильный и независимый Антикоррупционный суд. Последнее является критически важным. Об этом в четверг, 17 мая, во время традиционного брифинга в Вашингтоне заявил официальный представитель Фондпа Джерри Райс.

При этом он подчеркнул, что окончательная версия закона должна полностью соответствовать обязательствам Украины в рамках программы сотрудничества, а также рекомендациям Венецианской комиссии и Совета Европы.

Представитель МВФ также напомнил о необходимости приведения внутренних тарифов на газ до рыночного уровня, а также обеспечение защиты от такого повышения малообеспеченных и незащищенных слоев населения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украину приехала команда специалистов Международный валютный фонд с целью мониторинга состояния рынка управления активами. Миссией руководят профессионалы монетарной политики и рынков капитала фонда Эйя Холтинен и Ричард Стобо.


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