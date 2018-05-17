В Минсоцполитики заявили о переменах в доходах украинцев

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Так, в 2018 году среднемесячная заработная плата за период с января по март равнялась 7974 грн, что на 26,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, реальная заработная плата за эти дни поднялась на 10,7%.

Отмечается, что рост планки доходов всех слоев украинцев способствовало улучшению вопроса с бедностью. Первый раз с 2013 года обнаружено ощутимое снижение планки абсолютной бедности ниже фактического прожиточного минимума. Снижение наблюдается на 15,4 процентов пункта (с 53,6% в 2016 году до 38,2% в 2017 году). Среди задействованных в работе уровень абсолютной бедности снизился на 18,9 проц. пункта (с 44,2% до 25,3%)

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", руководство Украины отдало требование к председателям облгосадминистраций поучаствовать в запущенном Минюстом процессе взыскания задолженностей по погашению заработной платы.