17:31 17.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Минсоцполитики заявили о переменах в доходах украинцев

В первых месяцах 2018 года сумма прожиточного минимума поднялась на 10,1%, а размер минимальной заработной платы - на 16,3%, сумма минимальной пенсии - на 16,4%.

В Минсоцполитики заявили о переменах в доходах украинцев

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Так, в 2018 году среднемесячная заработная плата за период с января по март равнялась 7974 грн, что на 26,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, реальная заработная плата за эти дни поднялась на 10,7%.

Отмечается, что рост планки доходов всех слоев украинцев способствовало улучшению вопроса с бедностью. Первый раз с 2013 года обнаружено ощутимое снижение планки абсолютной бедности ниже фактического прожиточного минимума. Снижение наблюдается на 15,4 процентов пункта (с 53,6% в 2016 году до 38,2% в 2017 году). Среди задействованных в работе уровень абсолютной бедности снизился на 18,9 проц. пункта (с 44,2% до 25,3%)

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", руководство Украины отдало требование к председателям облгосадминистраций поучаствовать в запущенном Минюстом процессе взыскания задолженностей по погашению заработной платы.


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