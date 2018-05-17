В Иране будет создан новый меткомбинат

Об этом сообщает глава правления IMIDRO Мехди Карбасиан местным изданиям.

Общим металлургическим проектом планируется сооружение мощностей по ежегодному изготовлению 2,5 млн тонн железорудного концентрата, 2,5 млн тонн окатышей, 1,6 млн тонн использованного вновь железа, 1,5 млн тонн стали и один млн тонн листового проката. Как утверждает Карбасиан, строительство начальных двух или трех из шести проектов запустится в ближайшие три года на северо-западе государства.

В данном временном объединении часть IMIDRO равняется 44%. Другая часть разделяется между изготовителями стали Saba Steel Company, железорудной Sepahan Kimia Mine Company и снабжец оборудования Emdad Mines Equipment Development Company. Завод будет реализовываться при способствовании властей провинции.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сталепроизводственные предприятия Содружества Независимых Государств в начале мая 2018 года подняли стоимость продажи катанки до 595-600 долл/тонна, которая раньше стоила 580 долл./тонна.