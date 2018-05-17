Украина увеличила объемы газа в хранилищах

Об этом свидетельствует данные из пресс-службы ПАО Укртрансгаза.

Так, за сутки в украинские хранилиша было закачано 41,96 млн куб. м газа. При этом интересно, что в течение суток из ПХГ Украины газ не отбирался.

По предварительным сведениям, в Украину поступило из Словакии 30,99 млн куб. м, из Венгрии - 2,71 млн куб. м, из Польши - 0,51 млн куб. м газа.

На сегодняшней день, украинские ПХГ заполнены на 28%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство Германии расценивает Украину как верного транзитера газа и весомую союзную сторону для торгового взаимодействия в регионе Восточной Европы. Так заверил министр экономики Германии Петер Альтмаер в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.